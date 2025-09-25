ŠANSA ZA HAMADA: Rune nije konstantan
MEĐEDOVIĆ i Rune će odigrati meč prvog kola Tokija.
Hamad je igrač koji može jako dobro da odigra na betonu, ali trenutno nije u blistavoj formi.
Na Ju-Es openu je poražen od Danijela Altmajera nekon velike borbe i pet odigranih setova.
Nakon toga doneo je bod Srbiji u Dejvis kupu, ali daleko od toga da je odigrao na svom nivou.
Rune je igrač koji nije konstantan i Međedović bi danas mogao da iskoristi svoju priliku.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)
