ŠANSA ZA HAMADA: Rune nije konstantan

MEĐEDOVIĆ i Rune će odigrati meč prvog kola Tokija.

FOTO: Profimedia

Hamad je igrač koji može jako dobro da odigra na betonu, ali trenutno nije u blistavoj formi.

Na Ju-Es openu je poražen od Danijela Altmajera nekon velike borbe i pet odigranih setova.

Nakon toga doneo je bod Srbiji u Dejvis kupu, ali daleko od toga da je odigrao na svom nivou.

Rune je igrač koji nije konstantan i Međedović bi danas mogao da iskoristi svoju priliku.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA