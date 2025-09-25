TIP ostali sportovi

ŠANSA ZA HAMADA: Rune nije konstantan

Marko Milosavljević

25. 09. 2025. u 08:05

MEĐEDOVIĆ i Rune će odigrati meč prvog kola Tokija.

ШАНСА ЗА ХАМАДА: Руне није константан

FOTO: Profimedia

Hamad je igrač koji može jako dobro da odigra na betonu, ali trenutno nije u blistavoj formi.

Na Ju-Es openu je poražen od Danijela Altmajera nekon velike borbe i pet odigranih setova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nakon toga doneo je bod Srbiji u Dejvis kupu, ali daleko od toga da je odigrao na svom nivou.

Rune je igrač koji nije konstantan i Međedović bi danas mogao da iskoristi svoju priliku.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!