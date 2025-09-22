NAPREDOVAO JE I NA TVRDOJ PODLOZI: Argentinac na korak od glavnog žreb

HUAN Manuel Serundolo u Šo Šimabukuro će odmeriti snage u poslednjem kolu kvalifikacija za Tokio.

Foto: EPA-EFE/CHEMA MOYA

Argentina igra dobar tenis u poslednje vreme i na betonu što je jasan pokazatelj da je puno radio na svojoj igri.

Prvo kolo kvalifikacija je prišao bez problema, savadao je Nogučija prepustivši mu samo pet gemova.

Serudnolo igra sa dosta spina, međutim, voli da diktira tempo u poenima i često dosta rizikuje.

Verujemo da će ući u glavni žreb.

NAŠ TIP: Serundolo - Šimabukuro 1 (kvota 1,55)

