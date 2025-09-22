TIP ostali sportovi

NAPREDOVAO JE I NA TVRDOJ PODLOZI: Argentinac na korak od glavnog žreb

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 12:41

HUAN Manuel Serundolo u Šo Šimabukuro će odmeriti snage u poslednjem kolu kvalifikacija za Tokio.

НАПРЕДОВАО ЈЕ И НА ТВРДОЈ ПОДЛОЗИ: Аргентинац на корак од главног жреб

Foto: EPA-EFE/CHEMA MOYA

Argentina igra dobar tenis u poslednje vreme i na betonu što je jasan pokazatelj da je puno radio na svojoj igri.

Prvo kolo kvalifikacija je prišao bez problema, savadao je Nogučija prepustivši mu samo pet gemova.

Serudnolo igra sa dosta spina, međutim, voli da diktira tempo u poenima i često dosta rizikuje.

Verujemo da će ući u glavni žreb.

NAŠ TIP: Serundolo - Šimabukuro 1 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!