IZGUBIO JE U FINALU: Stenu je malo da osvoji čelindžer

VAVRINKA i Bertran će odmeriti snage u drugom kolu Sen Tropea.

Foto: Profimedia

Švajcarski teniser je prošle nedelje odigrao sjajno, međutim, nije uspeo da stigne do trofeja.

Igrao je sjajno sve do finala, a onda je pretrpeo poraz od domaćeg tenisera, odnosno Iga Gastona.

Sten je odmah otputovao za Sen Trope i jednu pobedu je već upisao, danas će pokušati da stigne do druge.

Verujemo da će biti na visini zadatka.

NAŠ TIP: Bertran - Vavrinka 2-2 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA