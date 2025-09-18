IZGUBIO JE U FINALU: Stenu je malo da osvoji čelindžer
VAVRINKA i Bertran će odmeriti snage u drugom kolu Sen Tropea.
Švajcarski teniser je prošle nedelje odigrao sjajno, međutim, nije uspeo da stigne do trofeja.
Igrao je sjajno sve do finala, a onda je pretrpeo poraz od domaćeg tenisera, odnosno Iga Gastona.
Sten je odmah otputovao za Sen Trope i jednu pobedu je već upisao, danas će pokušati da stigne do druge.
Verujemo da će biti na visini zadatka.
NAŠ TIP: Bertran - Vavrinka 2-2 (kvota 1,47)
