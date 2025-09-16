TIP ostali sportovi

SRBIJA NA IVICI PONORA: Poraz bi značio eliminaciju sa Svetskog prvenstva

В.М.

16. 09. 2025. u 10:40

ODBOJKAŠI Srbije moraju savladati Kinu u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva kako bi imali šanse da se bore za prolaz u osminu finala (15.00).

СРБИЈА НА ИВИЦИ ПОНОРА: Пораз би значио елиминацију са Светског првенства

FOTO: FIVB

Jasno je bilo da Srbiji predstoji težak period nakon smene generacija posle Olimpijskih igara u Parizu i dokaz toga videli smo tokom Lige nacija u kojoj smo jedva izborili opstanak, a zatim i na startu Svetskog prvenstva gde nas je "počistila" Češka s 3:0 u setovima (25:22, 25:23, 25:20).

Povreda kapitena Ivovića je veliki minus, falilo je njegovo iskustvo na meču sa Česima, ipak poraz bez osvojenog seta je malo ko očekivao, a da stvar bude još gora zbog njega su šanse "plave čete" da prođe u osminu finala drastično opale.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija danas mora pobediti Kinu, a verovatno joj ni to neće biti dovoljno, već će u poslednjem kolu juriti pobedu protiv Brazila koji je među glavnim favoritima za osvajanje medalje na turniru.

Brazilci su trenutno prvi u grupi "H" sa dve ostvarene pobede uz set-količnik 6:1, Česi su drugi sa jednim trijumfom (3:3), dok Kina (1:3) i Srbija (0:3) traže prve bodove.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, za poredak u grupi se prvo gleda broj ostvarenih pobeda, zatim osvojeni bodovi, a ako su i po tome izjednačene ekipe odlučuje set-količnik, tako da je jasno da se Srbija nalazi u veoma teškoj poziciji.

Što se tiče samog meča, tokom interkontinentalne faze Lige nacija reprezentacija Kine je savladala Srbiju s 3:0 u setovima, mada su naši tad bili bez Kujundžića i Perića koji su sada na raspolaganju Krecuu i mogli bi doneti prevagu u korist naših momaka.

Kinezi su protiv Brazila odigrali veoma dobro u prvom kolu, jesu poraženi s 1:3, ali su svaki set odigrali veoma dobro, prvi su osvojili, dok su naredna tri izgubili u neizsvenim završnicama (25:19, 23:25, 22:25, 21:25).

Motivisani su, Vitali Hejnen ih odlično vodi, izgledaju bolje kako vreme prolazi i realno je reći da su favoriti na današnjem susretu.

Ono što je zanimljivo je da bukmejkeri to nisu misili u početku, neke kladionice su čak dale i 3.40 na Kinu kada je meč stavljen u ponudu, ali kvota drastično pada od tada i sada je "samo" 2.05-2.15 u zavisnosti od kladionica.

Mi predlažemo plus poene, pobednika je teško prognozirati, obema ekipama je potrebna pobeda, očekujemo veliku borbu i očekujemo da zadata granica bude prebačena.

NAŠ TIP: ukupno poena +181,5 (kvota 1,90)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)