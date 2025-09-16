SRBIJA NA IVICI PONORA: Poraz bi značio eliminaciju sa Svetskog prvenstva

ODBOJKAŠI Srbije moraju savladati Kinu u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva kako bi imali šanse da se bore za prolaz u osminu finala (15.00).

FOTO: FIVB

Jasno je bilo da Srbiji predstoji težak period nakon smene generacija posle Olimpijskih igara u Parizu i dokaz toga videli smo tokom Lige nacija u kojoj smo jedva izborili opstanak, a zatim i na startu Svetskog prvenstva gde nas je "počistila" Češka s 3:0 u setovima (25:22, 25:23, 25:20).

Povreda kapitena Ivovića je veliki minus, falilo je njegovo iskustvo na meču sa Česima, ipak poraz bez osvojenog seta je malo ko očekivao, a da stvar bude još gora zbog njega su šanse "plave čete" da prođe u osminu finala drastično opale.

Srbija danas mora pobediti Kinu, a verovatno joj ni to neće biti dovoljno, već će u poslednjem kolu juriti pobedu protiv Brazila koji je među glavnim favoritima za osvajanje medalje na turniru.

Brazilci su trenutno prvi u grupi "H" sa dve ostvarene pobede uz set-količnik 6:1, Česi su drugi sa jednim trijumfom (3:3), dok Kina (1:3) i Srbija (0:3) traže prve bodove.

Podsetimo, za poredak u grupi se prvo gleda broj ostvarenih pobeda, zatim osvojeni bodovi, a ako su i po tome izjednačene ekipe odlučuje set-količnik, tako da je jasno da se Srbija nalazi u veoma teškoj poziciji.

Što se tiče samog meča, tokom interkontinentalne faze Lige nacija reprezentacija Kine je savladala Srbiju s 3:0 u setovima, mada su naši tad bili bez Kujundžića i Perića koji su sada na raspolaganju Krecuu i mogli bi doneti prevagu u korist naših momaka.

Kinezi su protiv Brazila odigrali veoma dobro u prvom kolu, jesu poraženi s 1:3, ali su svaki set odigrali veoma dobro, prvi su osvojili, dok su naredna tri izgubili u neizsvenim završnicama (25:19, 23:25, 22:25, 21:25).

Motivisani su, Vitali Hejnen ih odlično vodi, izgledaju bolje kako vreme prolazi i realno je reći da su favoriti na današnjem susretu.

Ono što je zanimljivo je da bukmejkeri to nisu misili u početku, neke kladionice su čak dale i 3.40 na Kinu kada je meč stavljen u ponudu, ali kvota drastično pada od tada i sada je "samo" 2.05-2.15 u zavisnosti od kladionica.

Mi predlažemo plus poene, pobednika je teško prognozirati, obema ekipama je potrebna pobeda, očekujemo veliku borbu i očekujemo da zadata granica bude prebačena.

NAŠ TIP: ukupno poena +181,5 (kvota 1,90)

