ZANIMLJIV OKRŠAJ U PROVOM KOLU: Španac ima nezgodnog rivala na startu turnira u Austriji
PEDRO Martinez i Marko Topo će odmeriti snage u prvom kolu Valtersdorfa.
Španski teniser trenutno nije u blistavoj formi, ali je pre dva dana upisao veliku pobedu u Dejvis Kupu.
Savladao je jedanaestog tenisera sveta, odnosno Holgera Runea, meč je trajao više od tri sata, a krajnji rezultat glasio je 2:1 (6:1,4:6,7:6).
Martinez je igrač koji bi na šljaci mogao da podigne samopouzdanje, ali danas će imati težak zadatak.
Preko puta mreže stajaće Marko Topo, igrač koji je izuzetno opasan i motivisan uvek kada zaigra na sporoj podlozi.
NAŠ TIP: Martinez - Topo +22,5 (kvota 2,00)
