EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
16.00 Lauri Markanen +26,5 (1,85)
16.00 Tajler Dorsi +11,5 (1,81)
16.00 Kostas Slukas -12,5 (1,82)
Kvota: 6,09
