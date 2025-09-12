EVROBASKET: Predlozi za granice asistencija košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
20.00 Janis Adetokumbo +4,5 (2,15)
20.00 Alperen Šengun -6,5 (1,92)
Kvota: 4,09
