KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovaj petal smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i NFL-a.
Petak
15.00 Borusija M. - Šalke 1 (2,05)
02.00 L. A- Čardžers - K. S. Čifs 2 (1,59)
Ukupna kvota: 12,38
