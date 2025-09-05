TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

05. 09. 2025. u 09:38

ZA ovaj petal smo vam spremili predloge iz fudbala, tenisa i NFL-a.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Petak

15.00 Borusija M. - Šalke 1 (2,05)

21.00 Đoković - Alkaraz 1 (3,80)
02.00 L. A- Čardžers - K. S. Čifs 2 (1,59)

Ukupna kvota: 12,38

