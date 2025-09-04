GRCIMA SE "KOCKANJE" NIJE ISPLATILO: Janis mora da preuzme sve na sebe
KOŠARKAŠI Grčke će se u poslednjem kolu grupe faze sastati sa Španijom.
Grci su se "kockali" u meču sa Bosnom i Hercegovinom i to im se nije isplatilo, Vasilis Spanulis na parket nije izveo Janisa Adetokumba, a ostatak tima to nije uspeo da nadomesti.
Doživeli su neočekivani poraz, krajnji rezultat glasio je 77:80, ali Jusuf Burkić i družina si bili dosta bolji tokom celog meča.
Sa druge strane, Španci su u jednoj neefikasnoj i ne tako interesantnoj utakmici poraženi od Italijana (67:63).
Verujemo da će Spanulisovi puleni danas biti uspešniji.
NAŠ TIP: Španija -Grčka H2 4,5 (kvota 1,65)
