KARLITOS JE FOKUSIRAN: Španac za sada bez problema

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 09:45

KARLOS Alkaraz i Lučano Darderi će odmeriti snage u trećem kolu Ju-Es opena.

КАРЛИТОС ЈЕ ФОКУСИРАН: Шпанац за сада без проблема

FOTO: Profimedia

Karlitos je za sada na visini zadatka, dobio je dva meča bez izgubljenog seta i samopouzdanje mu je na visokom nivou.

Alkaraza ima običaj da odigra nešto lošije na startu turnira, pa da postepeno podiže nivo igre, ali to ovog puta niej slučaj, maksimalno je fokusiran od samog starta.

Darderi je igrač koji se daleko bolje snalazi na šljaci, ali dve pobede u Njujorku će mu dati vetar u leđa pred nastavak sezone.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +27,5 (kvota 1,58)

