SINER JE NAJNEMILOSRDNIJI IGRAČ DANAŠNJICE: Italijan je u prvom kolu izgubio samo četiri gema

JANIK Siner i Aleksej Popirin će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.

FOTO: Profimedia

Italijan je najnemilosrdniji igrač današnjice, protivnicima ne dozvoljava šansu da ga ugroze.

Jedini pravi konkurent mu je Karlos Alkaraza, ostali su bez ikakve šanse kada igraju protiv njega.

U Sinsinatiju je imao zdravstvenih problema, ali sada je oporavljen i meč prvog kola jelako rešio u svoju korist.

Eliminisao je Koprivu maksimalnim rezultatom. češki teniser mu je uzeo samo četiri gema.

Verujemo da će i danas biti na visini zadatka.

NAŠ TIP: -32,5 (kvota 1,60)

