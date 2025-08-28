SINER JE NAJNEMILOSRDNIJI IGRAČ DANAŠNJICE: Italijan je u prvom kolu izgubio samo četiri gema
JANIK Siner i Aleksej Popirin će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.
Italijan je najnemilosrdniji igrač današnjice, protivnicima ne dozvoljava šansu da ga ugroze.
Jedini pravi konkurent mu je Karlos Alkaraza, ostali su bez ikakve šanse kada igraju protiv njega.
U Sinsinatiju je imao zdravstvenih problema, ali sada je oporavljen i meč prvog kola jelako rešio u svoju korist.
Eliminisao je Koprivu maksimalnim rezultatom. češki teniser mu je uzeo samo četiri gema.
Verujemo da će i danas biti na visini zadatka.
NAŠ TIP: -32,5 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
28. 08. 2025. u 07:32
TIP IZ NjUJORKA: Muzeti imao malih problema u prvom kolu
28. 08. 2025. u 08:10
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
28. 08. 2025. u 08:15
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)