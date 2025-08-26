OBOJICA VOLE DA DIKTIRAJU TEMPO: Kanađanin je pronašao igru
DENIS Šapovalov i Marton Fučovič će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.
Kanađanin je ove sezone pronašao formu, igra dosta bolje u odnosu na prošlu godinu i ima čemu da se nada.
Denis igra ofanzivan tenis, udara lopticu punom snagom i to ga dosta puta i košta rezultata.
Mađar je neko ko takođe voli da diktira tempo, ali on ume da smiri igru kada je to potrebno.
Očekuje nas itneresantan meč u Njujorku, a naša procena je da će granica setova biti prebačena.
NAŠ TIP: +3,5 (kvota 1,45)
