OBOJICA VOLE DA DIKTIRAJU TEMPO: Kanađanin je pronašao igru

Marko Milosavljević

26. 08. 2025. u 09:50

DENIS Šapovalov i Marton Fučovič će odmeriti snage u prvom kolu Ju-Es opena.

FOTO: AP

Kanađanin je ove sezone pronašao formu, igra dosta bolje u odnosu na prošlu godinu i ima čemu da se nada.

Denis igra ofanzivan tenis, udara lopticu punom snagom i to ga dosta puta i košta rezultata.

Mađar je neko ko takođe voli da diktira tempo, ali on ume da smiri igru kada je to  potrebno.

Očekuje nas itneresantan meč u Njujorku, a naša procena je da će granica setova biti prebačena.

NAŠ TIP: +3,5 (kvota 1,45)

25. 08. 2025. u 16:00

