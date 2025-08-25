OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
Ponedeljak
17.05 Korda - Nori 1.set 1 (1,65)
18.20 Fonseka - Kecmanović 2 (2,45)
Kvota: 4,04
