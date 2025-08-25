OSVOJIO JE JOŠ JEDAN MASTERS: Karlitos kreće u pohod na još jednu grend slem titulu

ALKARAZ će se u prvom kolu Ju-Es opena sastati sa Opelkom.

Karlitos je osvojio još jedan turnir, pre samo nedelju dana podigao je trofej u Sinsinatiju.

Svoj deo žreba je bze problema počistio i na kraju zakazao duel sa Janikom Sinerom, ipak, spektakl nismo videli.

Italijan je bio bolestan i bio je prinuđen da preda meč nakon samo pet odigranih gemova.

Španac trenutno igra sa velikim samopouzdanjem i spreman je da ide do same završnice.

NAŠ TIP: Opelka - Alkaraz 0:3 (kvota 1,82)

