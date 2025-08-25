OSVOJIO JE JOŠ JEDAN MASTERS: Karlitos kreće u pohod na još jednu grend slem titulu
ALKARAZ će se u prvom kolu Ju-Es opena sastati sa Opelkom.
Karlitos je osvojio još jedan turnir, pre samo nedelju dana podigao je trofej u Sinsinatiju.
Svoj deo žreba je bze problema počistio i na kraju zakazao duel sa Janikom Sinerom, ipak, spektakl nismo videli.
Italijan je bio bolestan i bio je prinuđen da preda meč nakon samo pet odigranih gemova.
Španac trenutno igra sa velikim samopouzdanjem i spreman je da ide do same završnice.
NAŠ TIP: Opelka - Alkaraz 0:3 (kvota 1,82)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:17
MOŽE LI SRBIN DO IZNENAĐENjA? Mišina forma ide uzlaznom putanjom!
25. 08. 2025. u 09:25
ARGENTINAC JE OPASNIJI NA ŠLjACI: Mikelsen ima protivnika po meri!
25. 08. 2025. u 08:00
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)