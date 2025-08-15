SPEKTAKL U NAJAVI: Kada se sastanu Sabalenka i Ribakina često se igra odlučujući set

U četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju gledaćemo obračun grend slem šampionki, Arine Sabalenke i Elene Ribakine (18.30).

Arina Sabalenka suvereno drži poziciju najbolje teniserke sveta, ubedljivo je prva na listi, ali ove sezone i dalje nije osvojila nijedan grend slem, tako da gori od želje da prekine taj niz i osvoji Ju-Es open koji se igra krajem avgusta.

Kao generalnu probu za Njujork izabrala je masters u Sinsinatiju na kojem brani titulu koju je osvojila prošle godine pobedišvi Džesiku Pegulu finalu (6:3, 7:5).

Nakon toga osvojila je i Ju-Es open i planira da isto učini ove godine, a sudeći po početku turnira u Sinsinatiju velika je verovatnoća da će to i učiniti.

Žreb ju je upario sa veoma neugodnom Marketom Vondrušovom koja ju je ozbiljno namučila u prvom setu, ali je Beloruskinja uhvatila zalet kada je bilo najpotrebnije i na kraju rutinski slavila (7:5, 6:1).

U trećoj rundi je imala dosta teži zadatak, sastala se sa probuđenom Emom Radukanu koja igra odličan tenis i to je ponovo pokazala. Gledali smo spektakularan meč, trajao je više od tri sata, obe su igrale izuzetno kvalitetan tenis, a na kraju je Beloruskinja bila ta koja je slavila (7:6 (3), 4:6, 7:6 (5)).

Usledio je još jedan neugodan meč, protiv razigrane Buzas Maneiro čiji je otpor Sabalenka slomila krajem prvog seta i na kraju rutinski slavila s 2:0 u setovima (7:5, 6:1).

Poznato je da je Sabalenkima omiljena podloga beton, na njoj je pružala najbolje partije u karijeri, osvojila najviše turnira i možemo očekivati njenu dominaciju u završnom kvartalu sezone.

Rival u četvrtfinalu biće joj Elena Ribakina koja se vratila među top deset na listi i ponov igra na veoma solidnom nivou.

Za sada u Sinsinatiju bivša osvajačica Vimbldona ne može bez drame, odigrala je tri meča i na svakom je slavila posle preokreta.

Očigledno joj treba vremena da uđe u meč, ali kada to učini pokazuje sjajan tenis i to su na svojoj koži redom osetili Zarazua, Mertens i Medison Kiz.

Istorijat međusobnih duela večreašnjih rivalki nam garantuje sjajan meč, sastajale su se 11 puta i trenutno je 7-4 za Sabalenku, a ono što je posebno zanimljivo je to da su čak osam puta igrale odlučujući set.

Ove godine su se sastale u Berlinu, odigrale su veoma zanimljiv meč i tada je posle skoro tri sata velike borbe slavila Sabalenka (7:6 (6), 3:6, 7:6 (6)).

NAŠ TIP: ukupno setova +2,5 (kvota 2,37)

