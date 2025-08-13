SINER IGRA U ŽIVOTNOJ FORMI, ALI: Povratak Ferare u stručni štab vraća "mrak" doping skandala nad Italijanom

ITALIJANSKI teniser će se u osmini finala prestižnog mastersa u Sinsinatiju sastati sa Adrijanom Manarinom (1.00).

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Iako je početkom ove sezone suspendovan na tri meseca zbog toga što je prošle sezone bio pozitivan na steroide kada mu je tokom marta 2024. pronađen anabolički steroid Klostebol u krvi, to nije poremetilo Janika Sinera koji evidentno igra u životnoj formi.

Osvojio je Australijan open i Vimbldon, dok je na Rolan garosu na neveorovatan ispustio pobedu protiv Karlosa Alkazara u finalu kada je vodio s 2:0 u setovima, 5:3 u gemovima i 40:0.

Nakon Vimbldona je napravio pauzu i odmarao zbog blaže povrede lakta i sada je spreman da u Sinsinatiju pokaže zašto ga mnogi smatraju najboljim teniserom današnjice.

U prvom kolu imao je lak zadatak, sastao se sa Galanom i dopustio mu je samo dva gema, slavivši 6:1, 6:1.

Ono što vredi napomenuti je to da je prvi teniser sveta ponovo angažovao kondicionog trenera Umberta Feraru, gotovo godinu dana nakon što ga je otpustio zbog njegove uloge u slučaju dopinga (pozitivan test na steroid klostebol u martu 2024). Ferara se sada vratio u Sinerov tim, nakon što je Italijan otpustio kondicionog trenera Marka Panikija i fizioterapeuta Ulisesa Badija.

Krajnje sumnjiv potez ako se uzme u obzir da je zbog Ferare bio suspendovan, ali deluje da teniskom svetu to ne smeta i niko se nije oglasio da kritikuje taj potez Italijana.

Što se tiče samog turnira, Siner je ostvario dve rutinske pobede. Prvo je bio bolji od Galena, a zatim je savladao i Dijaloa.

Večerašnji rival biće mu Adrijan Manarino koji je iznenadio mnoge pobedom nad Tomijem Polom u prošlom kolu. Iskusni Francuz je gubio s 0:1 u setovima, ali to ga nije sputalo i došao je do volšebnog preokreta protiv domaćeg tenisera.

Pre toga je bio bolji od Tompsona i Mahača, tako da se evidentno nalazi u dobroj formi, međutim verujemo da je došao kraj priče ovog kvalifikanta u Sinsinatiju.

Jednostavno, Siner je daleko bolji igrač, njegov stil igre ne odgovara Manarinu i očekujemo da Italijan u dominantnom stilu obezbedi plasman u četvrtfinale.

NAŠ TIP: J. Siner - A. Manarino hendikep gemova 1 (-5,5) (kvota 1,58)

