TIP IZ OHAJA: Italijan je bio slobodan u prvom kolu

Marko Milosavljević

09. 08. 2025. u 11:30

DRUGO kolo turnira u Sinsinatiju nam donosi okršaj Kobolija i Atmana

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Italijan je na mastersu u Torontu upisao dve pobede, a zatim je u trećem kolu pretrpeo poraz od Bena Šeltona.

Koboli je pružio dobar otpor Amerikancu, međutim, nije uspeo da odri dobru igru i u taj-brejku odlučujućeg seta.

U Ohaju je postavljen za 15. nosioca, nalazi se u gornjoj polovini žreba i u prvom kolu je bio slobodan.

Verujemo da će dobro otvoriti turnir.

NAŠ TIP: Atman - Koboli 2-2 (kvota 1,47)

