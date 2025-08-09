TIP IZ OHAJA: Italijan je bio slobodan u prvom kolu
DRUGO kolo turnira u Sinsinatiju nam donosi okršaj Kobolija i Atmana
Italijan je na mastersu u Torontu upisao dve pobede, a zatim je u trećem kolu pretrpeo poraz od Bena Šeltona.
Koboli je pružio dobar otpor Amerikancu, međutim, nije uspeo da odri dobru igru i u taj-brejku odlučujućeg seta.
U Ohaju je postavljen za 15. nosioca, nalazi se u gornjoj polovini žreba i u prvom kolu je bio slobodan.
Verujemo da će dobro otvoriti turnir.
NAŠ TIP: Atman - Koboli 2-2 (kvota 1,47)
