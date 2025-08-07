TIP ostali sportovi

OPORAVIO SE: Australijanac je poslednji meč odigrao na Vimbldonu

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 14:51

DžORDAN Tompson i Adrijan Manarino će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

ОПОРАВИО СЕ: Аустралијанац је последњи меч одиграо на Вимблдону

Tanjug/AP

Australijanca smo poslednji put gledali na Vimbldonu, imao je jak tempo i na kraju je doživeo povredu.

Stigao je do četvrtog kola,a meč je nakon samo jednog seta morao da preda Tejloru Fricu.

Njegov današnji protivnik je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija, eliminisao je Krugera i Svrčinu.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa Tomašom Mahačem.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

Tenis
Fudbal
