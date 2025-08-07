OPORAVIO SE: Australijanac je poslednji meč odigrao na Vimbldonu
DžORDAN Tompson i Adrijan Manarino će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.
Australijanca smo poslednji put gledali na Vimbldonu, imao je jak tempo i na kraju je doživeo povredu.
Stigao je do četvrtog kola,a meč je nakon samo jednog seta morao da preda Tejloru Fricu.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Njegov današnji protivnik je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija, eliminisao je Krugera i Svrčinu.
Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa Tomašom Mahačem.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
AMERIKANAC JE DOŠAO IZ KVALIFIKACIJA: Mađar želi trijumf na startu turnira
07. 08. 2025. u 14:09
RUS JE SLAVIO NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Safiulin je još bolji na betonu
07. 08. 2025. u 13:39
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
Košarkaši Srbije se spremaju za Evropsko prvenstvo, a jedan detalj vezan za najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića, ostavio ih je bez teksta.
07. 08. 2025. u 16:14
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
Komentari (0)