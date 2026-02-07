NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
14.00 Radnik - Partizan X2&0-3 (1.57)
18.00 Đenova - Napoli X2&0-3 (1.47)
18.30 Menhengladbah - Leverkuzen |1+&2+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.26
Radnik zna kako mora igrati protiv Partizana, čvrsto sa fokusom na defanzivu ako želi pozitivan rezultat, što nije nemoguće ako se uzme u ozbir turbulentan period kroz koji "crno-beli" prolaze.
Vest hem mora osvojiti bar bod na strani protiv Barnlija, grčevito se bori za opstanak i ne sme sebi dozvoliti da se vrati u prestonicu praznih ruku.
Napoliju je preostalo samo da se fokusira na domaće prvenstvo, a znamo kako Konte voli da igra, tvrdo, efikasno i na malo golova.
Menhengladbah i Leverkuzen igraju napadački fudbal, pogotovo gosti čija je filozofija da idu na gol više, raspoloženi su i trebalo bi biti pogodaka na njihovom duelu.
