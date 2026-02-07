3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.30 Volfsburg - B. Dortmund UG 3+ (1.60)
20.00 Tvente - Herenven UG 3+ (1.58)
Ukupna kvota: 4.17
