ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE!

07. 02. 2026. u 07:01

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila tri predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: AP/Tanjug

Subota

16.00 Alderhot - Halifaks |2+ (2.47)

18.30 B. Menhengladbah - Bajer Leverkuzen |2+ (2.45)

20.30 Grashopers - Jang Bojs |2+ (2.43)

Ukupna kvota: 14.71

