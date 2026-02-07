ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE!
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila tri predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Subota
16.00 Alderhot - Halifaks |2+ (2.47)
18.30 B. Menhengladbah - Bajer Leverkuzen |2+ (2.45)
20.30 Grashopers - Jang Bojs |2+ (2.43)
Ukupna kvota: 14.71
