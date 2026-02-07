OVO NIKO NIJE OČEKIVAO - OČEKUJE NAS OBRT: Detaljna mesečna prognoza za februar

FEBRUAR će biti pun obrta, jer će početak meseca biti u "minusu", dok će ostatak proći u smeni toplog i hladnog talasa. Temperature će se kretati od -7 do 15 stepeni, naveo je u svojoj mesečnoj prognozi meteorolog Ivan Ristić.

Foto: N. Živanović

Kroz ceo mesec februar, ističe Ivan Ristić, smenjivaće se različita godišnja doba i to u samo četiri nedelje.

Smena toplog i hladnog

Februar 2026. će, pokazuje mesečna prognoza, biti promenjiv mesec, imaćemo smenu toplo – hladno, ali će se ponovo otvoriti "bečka vrata" i doneti zahlađenje, koje smo imali u januaru, oko Božića.

- Temperature će biti oko normale i malo više tokom toplijih perioda. Biće dosta padavina, kiše i snega, tako da treba voditi računa i o vodostajima reka, pogotovo na crnogorskom slivu, na Limu, Drini…- kaže Ristić i dodaje:

- Prvog dana februara dolazi do zahlađenja koje će spustiti temperature i izazvaće snežne padavine. Hladan vazduh nam dolazi sa istoka Evrope, iz Rusije. Formiraće se manji snažni pokrivač. Sa tim zahlađenjem počeće da duva jaka i hladna košava. Ponedeljak, 2. februar, će početi sa mrazem.

Još u jutarnim časovima se očekuje pojava snega, ali će u toku dana sneg prestati da pada, a temperatura će biti baš niska pa će u dosta mesta biti ledeni dan. Maksimalne temperature će biti oko nule, ali ponegde može da bude i ispod 0 stepeni, uglavnom od -2 do 3 stepeni. Minimalna temperatura će biti od -5 do -2 stepena. Najhladnije će biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, na istoku zemlje, gde je obično najhladnije usled ovakvih prodora hladnog vazduha.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Promene temperatura

Od utorka, 3. februara, polako dolazi ponovo topliji vazduh.

- Očekuju nas česte promene uz porast temperatura i jak vetar. Temperature od 10 do 15 stepeni očekujemo od četvrtka. Povremeno će biti kiše i dalje će duvati jaka košava. Kako se budemo približavali kraju prve dekade februara vetar će polako oslabiti. Maksimalne temperature će biti između 8 i 13 stepeni, dok će jutarnje biti između 0 i 5 stepeni. Biće oblaka, kiša će padati i dalje - priča.

Prema njegovim rečima, od 8. februara, počinje cepanje polarnog vrtlog u celoj stratosferi. Slabljenje zonalnog strujanja omogućiće da se hladan arktički vazduh spusti daleko na jug tokom druge dekade februara i vrati postepeno zimu većem delu Evrope.

- Kod nas novu promenu vremena, zahlađenje, ponovo očekujemo oko 12. februara. Naime, u drugoj dekadi dolazi do prodora hladnog arktičkog vazduha sa severa Evrope. Hladan vazduh dolazi do Srbije kroz "bečka vrata". Sneg se ponovo očekuje u celoj Srbiji - napominje meteorolog Ristić.

Ledeni talas od 10 dana

Na pitanje do kada će trajati hladan period, odgovara:

- Hladniji period će potrajati desetak dana. Tokom najhladnijih dana jutarnje temperature će biti između -7 i -2 stepena, a maksimalne između -2 i 3 stepena, oko nule. S tim što će kada se bude stvorio snežni pokrivač temperature biti znatno niže, i jutarnje i dnevne. Sneg se očekuje i u Vojvodini, a deluje da će najviše snega pasti u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Više snega će biti u planinsko – brdskim predelima.

Topliji dani

Posle toga, krajem februara ide otopljenje, porast temperatura, topljenje snega, duvaće južni vetrovi. Očekuju nas slične temperature kao pred zahlađenje krajem januara.

(Informer)

BONUS VIDEO