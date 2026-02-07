Svet

"VODE SE VRLO DOBRI RAZGOVORI O UKRAJINI" Tramp: Nešto bi moglo da se desi

В.Н.

07. 02. 2026. u 07:28

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se vode "vrlo dobri razgovori" u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine, navodeći da bi kao rezultat pregovora "nešto moglo da se desi", bez iznošenja dodatnih detalja.

ВОДЕ СЕ ВРЛО ДОБРИ РАЗГОВОРИ О УКРАЈИНИ Трамп: Нешто би могло да се деси

Foto: Tanjug

"Veoma, veoma dobri razgovori danas, koji se tiču Rusija-Ukrajina. Nešto bi moglo da se desi", rekao je Tramp novinarima, preneo je Rojters.

Rojters je juče preneo, pozivajući se na izvore, da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je, prema izvorima upoznatim sa razgovorima, verovatno da će taj rok biti probijen zbog neslaganja oko ključnog pitanja teritorije.

Prema istim izvorima, Sjedinjene Američke Države i Ukrajina razgovarale su i o mogućnosti održavanja referenduma i izbora u maju. 

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof rekao je u četvrtak da su delegacije SAD, Ukrajine i Rusije postigle dogovor o razmeni 314 ratnih zarobljenika.
 

(Tanjug)

