DRUGA LIGA BIVŠEG REŽIMA: Jel moguće da su oni na studenskoj blokaderskoj listi?!

AUTENTIČNA alternativa, spas za narod i borba za pristojno društvo. Tako otprilike glasi opis takozvane "studentske liste" za izbore, za koju se, čim se zagrebe ispod površine, jasno vidi da je zapravo lista “druga liga bivšeg režima"!

Iako se u javnosti predstavljaju kao "nova snaga" političke scene i autentičan izraz mladih i njihove navodne borbe za nenasilnu politiku, stvarnost je potpuno drugačija. Imena koja se kriju iza ovih parola jasno ukazuju na to da građanima, umesto obećane budućnosti, nude isključivo povratak u mračnu prošlost, haos i reciklirane kadrove sa sumnjivim biografijama.

Kako vreme prolazi, a maske ovih "mladih" aktivista padaju, s pravom se pitamo – jel moguće da su im ovo kandidati i da li je ovo ta "kulturna" politika koju obećavaju?

Imena sa ove liste nedeljama su čuvana kao "stroga tajna", a čim su isplivala na videlo, postalo je jasno i zašto. Kako kampanja odmiče, a maske padaju u njihovim televizijskim nastupima, građani se s pravom pitaju – da li je moguće da su im ovo najbolji ljudi?!

Da li je moguće da će građane predstavljati osobe poput Ljiljane Bralović, Zlatka Kokanovića, Boža Prelevića i Zdenka Tomanovića?

LjILjANA BRALOVIĆ

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je Ljiljana Bralović nedavno u svom govoru.

Ako su vam reči poznate - u pravu ste. Već je ovakve preteće, skandalozne reči izgovarao i izgivara već godinu dana univerzitetski profesor Jovo Bakić - takođe jedna od kadinata ove "druge lige bivšeg režima".

JOVO BAKIĆ

Profesor koji je nekad hvalio ne samo politiku Aleksandra Vučića već i Tomislava Nikolića, danas u nastupima uzvikuje da će pristalice vladajuće stranke dinstati, pržiti, peći na ražnju...

Bakić je najavio da će u slučaju da on i njegova ekipa dođu na vlast "suditi po kratkom postupku". Takođe, otvoreno je priznao da puca na ministarsku fotelju i to na, ni manje ni više, nego na poziciju Ministra policije.

Poznata je njegova pretnja: "Jurićemo vas po ulici".

ZLATKO KOKANOVIĆ

Slika i prilika blokaderske politike nasilja koju kontinuirano sprovode više od godinu dana ogleda se i u blokaderu Zlatku Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar, poznatom po nasilničkim akcijama, a poslednja je bila u Loznici, kada je zbog vremnskih nepogoda nestalo struje.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić tada je hrabro izašla među građane, trpeći uvrede Kokanovića i drugih bokadera koji su je vređali i nazivali pogrdnim imenima.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić otkrila je letos na konferenciji za medije da je Zlatko Kokanović svojevremeno izrazio zainteresovanost za prodaju svoje zemlje preko udruženja "Centar za razvoj Jadra".

BOŽO PRELEVIĆ

Na listi "druge lige bivšeg režima" je i, kako saznajemo, advokat Božo Prelević, koji je u borbi protiv vlasti upleo i zloglasni koncentracioni ustaški logor Jasenovac, pa je upitao Srbe - što nisu branili svoju braću Srbe, navodeći da se Jasenovac desio upravo zbog toga!

Ne zbog mržnje Hrvata prema Srbima, Jevrejima i Romima - koji su na najmonstruoznije načine mučeni u ubijani u Jasenovcu - već zbog Srba!

- Jadne ustaše, morali su da se muče da nas ubijaju i u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Gospiću, Jadovnom, i u Prebilovcima, i na Pagu, Sisku, Livnu... Što se Srbi nisu branili? Da su se branili, ne bi ih ustaše ubijale, pa samim tim ne bi bile ubice. Srbi su od njih napravili ubice i monstrume! - prokomentarsiala je predsednica Slupštine Ana Brnabić ovu Prelevićevu izjavu.

ZDENKO TOMANOVIĆ

Siguran kandidat je i advokat Zdenko Tomanović. Bivši branilac Slobodana Miloševića i zastupnik Mire Marković, Miloševićeve supruge. Tomanović je branilac i bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, čije je hapšenje u aprilu 2022. godine označilo prekretnicu u istoriji crnogorskog pravosuđa. Nekadašnja gvozdena ruka režima Mila Đukanovića u vrhu pravosuđa angažovala je beogradskog advokata da je brani.

"Mislim da ćemo uspeti u odbrani", rekao je Zdenko Tomanović za NIN kada je potvrđeno da baš on preuzima slučaj.

Međutim, krajem krajem januara ove godine Vesna Medenica je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora - za dva odvojena slučaja protivzakonitog uticaja, oba povezana sa primanjem mita i uticanjem na sudske odluke. Njen sin Miloš Medenica je u bekstvu.

U Srbiji, Tomanović je u hajci na novinare - po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića proglašena je krivom urednica portala Novosti Andrijana Nešić, kojoj je zabranjeno obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana. Po presudi je Nešićevoj izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

OBRKNEŽEV: VELIKA OBMANA I ŠARENA LAŽA

Politički analitičar Nebojša Obrknežev rekao je za medije da svedočimo fazi u kojoj se razotkrilo pravo lice kandidata liste "druga liga bivšeg režima", donedavno poznate kao "studentska lista".

- Početna faza je bila isključivo faza manipulacije ka emocijama kod građana, sa isključivim terminima "mladost", "deca", "studenti". Na kraju vidimo da od te mladosti i studenata nema ništa, i da listu predstavljaju Božo Prelević Zdenko Tomanović, Jovo Bakić i ostali... Poruke koje oni šalju su poruke linča, politika bez politike i politika jednog ogoljenog nasilja. Pre nekoliko dana imali smo priliku da čujemo Ljiljanu Bralović koja poručuje da svi koji podržavaju Srpsku naprednu stranku ili su njeni članovi treba da se valjaju u katran i perje, da oni nisu ljudi već su nešto, neke tvari... S druge strane ako govorimo o Jovu Bakiću, koji je pozivao da se dinsta, da se jaše - vidimo da su njegovu politiku preuzeli i oni međusobno, pa gledamo sve veće razmirice i "dinstanje" između njih samih. U sukobu su beogradski i novosadski plenum, u sukobu su svi sa opozicijom koja je takođe podeljena. Imamo onu koja želi da se utopi u plenume, i ovu koja to neće. Tu su i ovi takozvani eksperti, koji nisu bili ni u jednoj političkoj stranci. A zapravo je to jedna velika obmana i jedna velika šarena laža jer u svim prethodnim izbornim ciklusima, svi ti ljudi su zagovarali i agitovali za određenu opozicionu političku partiju, koju sada ne žele da vide na političkoj sceni Srbije. Što znači da njihova neobojenost zapravo netačna, jer su itekako politički svrstani i sada i u prethodnim godinama, da ne kažemo i decenijama - ocenjuje Obrknežev i ističe da "slobodno možemo da upotrebimo reč decenije".

- Jer se ovde radi o studentima koji imaju 60, 70 i plus godina. Ako je ovo politika koju oni nude, politika bez platforme po pitanju nacionalnih interesa, državnih interesa i ciljeva, i ja sam apsolutno ubeđen da će narod Srbije tu politiku itekako kazniti i da će do narednih izbora sa njihovog dvocifrenog procenta pasti na jednocifren - zaključio je Obrknežev.