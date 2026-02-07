Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

07. 02. 2026. u 07:34

Zemljotres jačine 1,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u Srbiji, u blizini Blaževa, saopštio je Republički seizmološki zavod.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Potres je zabeležen u 01.58 časova po srednjoevropskom vremenu, a epicentar se nalazio na području jugozapadne Srbije. Žarište zemljotresa bilo je na dubini od oko pet kilometara.

Prema prvim informacijama, nema podataka o materijalnoj šteti niti o povređenima.

Ovako slab zemljotres mogao je biti osetan samo u neposrednoj blizini epicentra.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZGROZILA I RUSIJU I - MAĐARSKU! Teniserka iz Ukrajine kojoj je Hrvatska u srcu - naterala i mađarskog ministra spoljnih poslova da reaguje!

ZGROZILA I RUSIJU I - MAĐARSKU! Teniserka iz Ukrajine kojoj je Hrvatska u srcu - "naterala" i mađarskog ministra spoljnih poslova da reaguje!