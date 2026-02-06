A NAKON ŠOKA U MELBURNU... Novak Đoković odlučio šta dalje
KAKAV rolerkoster Novaka Đokovića u Melburnu!
Srbin je bio na pragu eliminacije od Lorenca Musetija, da bi nakon predaje Italijana odigrao polufinale iz snova sa Janikom Sinerom. Opet su Đokovićevi navijači maštali o tituli, bačen je Karlos Alkaraz na kolena u prvom setu i onda šok. Nestalo je goriva u Noletovom rezervoaru, Španac je osvojio Australijan open. A Novak Đoković, šta dalje?
Nastup na turniru u Dohi koji je na programu od 16. do 21. februara još nije potvrdio, ali će nastupiti na prvom ovosezonskom Mastersu u Indijan Velsu.
Organizatori turnira u Kalifornijskoj pustinji objavili su njegovu fotografiju na zvaničnom posteru, budući da se nalazi na listi prijavljenih tenisera.
Prioritet Đokovića su grend slemovi, ali i Mastersi okupljaju tenisku elitu, a Indijan Vels je jedan od najjačih iz kategorije 1.000.
Turnir u Indijan Velsu je na programu od 4. do 15. marta.
