A NAKON ŠOKA U MELBURNU... Novak Đoković odlučio šta dalje

Новости онлине

06. 02. 2026. u 06:32

KAKAV rolerkoster Novaka Đokovića u Melburnu!

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je bio na pragu eliminacije od Lorenca Musetija, da bi nakon predaje Italijana odigrao polufinale iz snova sa Janikom Sinerom. Opet su Đokovićevi navijači maštali o tituli, bačen je Karlos Alkaraz na kolena u prvom setu i onda šok. Nestalo je goriva u Noletovom rezervoaru, Španac je osvojio Australijan open. A Novak Đoković, šta dalje?

Nastup na turniru u Dohi koji je na programu od 16. do 21. februara još nije potvrdio, ali će nastupiti na prvom ovosezonskom Mastersu u Indijan Velsu. 

Organizatori turnira u Kalifornijskoj pustinji objavili su njegovu fotografiju na zvaničnom posteru, budući da se nalazi na listi prijavljenih tenisera. 

Prioritet Đokovića su grend slemovi, ali i Mastersi okupljaju tenisku elitu, a Indijan Vels je jedan od najjačih iz kategorije 1.000. 

Turnir u Indijan Velsu je na programu od 4. do 15. marta. 

Fudbal
