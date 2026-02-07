TROBOJKA POD LOVĆENOM?: Da li će inicijativa koju je DNP predao u proceduru dobiti "zeleno svetlo" u Parlamentu Crne Gore

DA LI će predloženi zakon o trobojci kao narodnoj i istorijskoj zastavi koji je Demokratska narodna partija Milana Kneževića predala u skupštinsku proceduru, dobiti "zeleno svetlo" u parlamentu ili će agonija srpskih simbola kojima se nekada dičila Crna Gora biti nastavljena?

V.K.

Ako budu složni u parlamentarnoj većini onda će ova inicijativa proći (potreban 41 glas), a to znači da za nju glasaju poslanici Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, Nove srpske demokratije Andrije Mandića, Demokrata Alekse Bečića i Socijalističke narodne partije Vladimira Jokovića.

Današnji državni simboli Crne Gore rezultat su falsifikata i stvaranja lažne istorije, kaže za "Novosti" publicista i bivši predsednik Opštine Cetinje Jovan Markuš, dodajući da se istorijske činjenice ne mogu promeniti jer za njih postoje materijalni dokazi.

- U vreme knjaževine i kraljevine Crne Gore postojale su tri vrste civilnih zastava: narodna trobojka bez aplikacija, dvorska trobojka sa državnim grbom i zastava suverena (knjaza ili kralja) - trobojka sa grbom i suverenovim inicijalima N. I. (Nikola Prvi Petrović). Vojne ili ratne su imale umesto trobojke crvenu podlogu (četna, alaj barjak...) - objašnjava Markuš i dodaje da je današnja zastava Crne Gore nekadašnji vojni ili ratni alaj barjak na kome je beli orao ofarban u žuto.

Dodaje da najviše sličnosti današnja zastava ima sa zastavom kopnenih snaga Rusije!

Decenijama dele narod DRŽAVNI simboli decenijama dele pravoslavni narod u Crnoj Gori. Ispred sala za venčanje jedni svatovi nose crnogorsku zvaničnu zastavu, a drugi trobojku. I kape su se pomešale. One stare sa četiri "S" još važe za više od pola države, dok su druti posle referenduma na njima "ugurali" važeći grb ili petokraku! Da bi odgovorili opštoj pomami oko primene državnih simbola, u Nikšiću se desio neobičan događaj kada su na svadbi mladenci doskočili svima. Umesto državne zastave ili trobojke, na vratima hotela su zakačili zastavu - Jamajke!

- Međutim, do danas niko nije saopštio ko je napravio ovu kompilaciju, ili bolje reći krivotvorenje alaj barjaka. Kažu da je to izmajstorisao neki Radulović, koji je bio šef kabineta Ranka Krivokapića. Isto krivotvorenje je napravljeno sa grbom i himnom. Čim su izmislili i grb Vojislavljevića koji nije postojao jer se heraldika javlja u vreme posle njih, logično je da nisu mogli imati svoj grb u heraldičkom smislu. Oni su jednostavno uzeli štit Svetog Đorđa sa jednog novčića i to predstavili kao grb Vojislavljevića! Drugim rečima napravili su čist falsifikat koji su ugradili na današnje najveće odlikovanje Crne Gore. Ko je autor ovog falsifikata nije mi poznato - ističe Markuš

Od obnove državne nezavisnosti i isticanja novih simbola dešavale su se i komične situacije. Jednom prilikom podignuta je pogrešna zastava Crne Gore ispred sedišta NATO u Briselu i to pred očima tadašnjih državnika koji to nisu smeli ili hteli da vide, već su zaćutali.