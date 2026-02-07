KOLAČ KOJI JE PRAVILA SVAKA KUĆA U JUGOSLAVIJI: Na ovom ukusu narandže i čokolade su mnogi odrasli

POSTOJE kolači koji se ne prave zbog mode, fotografije ili posebne prilike, već zbog osećaja. Zbog trenutka kada se kuća ispuni mirisom narandže i čokolade, a svi znaju da se nešto dobro sprema. Jafa kolač je upravo takav - jednostavan, pouzdan i duboko vezan za porodične uspomene.

U vreme Jugoslavije, kada se kuvalo od onoga što imaš i kada se recepti nisu zapisivali već pamtili, ovaj kolač imao je posebno mesto. Spremao se bez mnogo filozofije, najčešće nedeljom, posle ručka, dok se kafa već kuvala, a deca su se motala po kuhinji čekajući prvi zalogaj.

Nije to bio kolač za pokazivanje, već za deljenje. Sekao se na kocke, jeo polako, uz razgovor i bez žurbe. Svaka porodica imala je svoju nijansu recepta, ali ukus je uvek bio isti - sočan, mirisan, pun narandže i čokolade.

Upravo zato se i danas rado vraćamo ovom receptu. Ne zbog nostalgije same po sebi, već zato što zaista funkcioniše.

Zašto je jafa kolač bio toliko popularan

Sastojci su bili jednostavni i dostupni. Merili su se kašikama, bez vage i komplikacija. Sve što je bilo potrebno već se nalazilo u kuhinji. A rezultat je uvek bio siguran - mekan patišpanj, sočan fil i čokoladna glazura koja zaokružuje priču.

Ovaj kolač je dokaz da ne mora sve da bude komplikovano da bi bilo dobro.

Sastojci

Za kore:

5 jaja

25 kašika šećera

25 kašika glatkog brašna

25 kašika mleka

25 kašika ulja

2 praška za pecivo

Za fil:

2 cele pomorandže

200 g šećera

100 ml vode

200 g džema od kajsija

Za čokoladni preliv:

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema

U većoj posudi sjedinite jaja i šećer i dobro umutite dok smesa ne pobledi. Dodajte mleko i ulje, pa lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Smesu podelite na dva dela - jedan manji i jedan veći.

Obe kore pecite u podmazanom plehu na umerenoj temperaturi, dok ne dobiju svetlu boju i meku strukturu. Važno je da ne prepečete kore, jer jafa kolač mora ostati sočan. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

Ako želite još mekšu strukturu, kore možete kratko poprskati sa par kašika mleka ili blagog sirupa od šećera i vode.

U šerpi zagrejte vodu i šećer dok se ne dobije gust sirup. Pomorandže prethodno zamrznite, zatim ih izrendajte zajedno sa korom i dodajte u vruć sirup. Ovaj trik sa zamrzavanjem omogućava da se narandža lakše renda i da pusti više arome.

Veći patišpanj sitno izmrvite rukama ili viljuškom i umešajte u smesu, zajedno sa džemom od kajsija. Sve dobro promešajte dok ne dobijete sočan, gust i mirisan fil.

Ako vam je fil previše sladak, dodajte malo svežeg soka od limuna. On će izbalansirati ukuse i dodatno istaći aromu narandže.

Manju koru položite na tacnu ili pleh i premažite je tankim slojem džema. Preko toga ravnomerno rasporedite fil i blago poravnajte kako bi sloj bio ujednačen.

Na laganoj vatri rastopite čokoladu sa uljem dok ne dobijete glatku i sjajnu glazuru. Prelijte kolač dok je čokolada još topla, kako bi se ravnomerno rasporedila i lepo povezala sa filom.

Ako volite tanji čokoladni sloj, dodajte kašiku mleka u glazuru - dobićete mekši i svetliji preliv.

