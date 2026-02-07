IZBODEN TINEJDŽER U BLIZINI BRANKOVOG MOSTA: Zedobio teške povrede u tuči

TINEJDžER star 15 godina zadobio je teške povrede u tuči koja se dogodila u blizini Brankovog mosta, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Novosti

Tuča se dogodila jutros oko 3.40, a povređeni tinejdžer prevezen je u Urgentni centar.

Kako su rekli u Hitnoj službi, tinejdžer je zadobio povrede od hladnog oružja.

Ekipe ove službe u noćnoj smeni su obavile 100 intervencija od kojih je 11 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

Uskoro opširnije