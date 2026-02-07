KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem
MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.
Odlazak Rubena Amorima pokazao se kao prekretnica za Mančester junajted. Pod privremenim trenerom Majklom Karikom, "crveni đavoli“ su osvojili maksimalnih devet bodova i produžili niz bez poraza u ligi na sedam mečeva.
Posebno impresivno je to što su ostvareni trijumfi nad vodećim dvojcem, Arsenalom i Mančester sitijem, a pobeda nad Fulamom (3:2) u prošlom kolu, pogotkom Šeška u 94. minutu, dodatno je podigla samopouzdanje na „Old Trafordu“.
Junajtedu prija uloga tima koji prepušta posed protivniku – ove sezone su neporaženi u svim mečevima u kojima su imali manje lopte, a upravo takav fudbal je forsirao Kerik na dosadašnjeim mečevima.
Sa četvrtog mesta uoli ovog kola gledaju ka Ligi šampiona, a eventualna pobeda bi ih odvela iznad prošlosezonskog bodovnog učinka već u februaru.
Sa druge strane, Totenhem prolazi kroz turbulentan period. Tim Tomasa Franka je bez pobede u poslednjih šest ligaških utakmica i trenutno zauzima 14. mesto.
Ipak, Sparsi su znatno opasniji na gostovanjima, gde su osvojili čak 19 bodova, i tradicionalno im prijaju dueli sa Junajtedom. Neporaženi su u poslednjih osam međusobnih okršaja, upisali su pet pobeda u tom periodu, uključujući prošlogodišnji trijfum u finalu Lige Evrope (1:0).
Takođe, gosti su u Ligi šampiona grupnu fazu završili kao četvrtoplasirani i evidentno je da imaju kvaliteta za mnogo bolje rezulate u Premijer ligi, a "priručnik" kako trebaju da igraju moglo bi im biti drugo poluvreme prošlonedeljnog obračuna sa Sitijem kada su nadoknadili dva gola zaostatka zahvaljujući dvostukom strelcu Solankeu i došli do i te kako pozitivnog rezultata u ovakvo teškom vremenu za tim.
Što se tiče izostanaka, Totenhem ima većih problema, ali Franka raduje povratak Van de Vena na treninge, a po pisanjima za britanskih medija za 90 minuta bi trebali biti spremni i Romero, odnosno Solanke.
Sa druge strane, Karik, koji je za vreme svoje igračke karijere nosio dres oba današnja rivala, nema problema sa izostancima i trebao bi izvesti tim sličan onom koji je ostvario tri uzastopne pobede.
Zbog forme i atmosfere, Junajted je favorit na današnjem duelu, ali Totenhem je pokazao proteklih godina da zna kako da igra protiv Mančestera i zbog toga se opredeljujemo za golove umesto fiksa, a veru u naš tip daje nam i rezultat sa prvog ovosezonskog obračuna odigranog u severnom Londonu, 2:2.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,59)
