KERIK VODI JUNAJTED U LIGU ŠAMPIONA? Crveni đavoli "lete" nakon smene trenera, ali ako neko zna kako da ih pobedi to je Totenhem

MANČESTER junajted dočekuje Totenhem u derbiju 25. kola Premijer lige (13.30), sa jasnom namerom da nastavi pobedničku seriju pod vođstvom Majkla Karika, dok Sparsi na "Old traford" dolaze u promenljivoj formi, ali osokoljeni skorijim istorijatom međusobnih duela ovih ekipa.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Odlazak Rubena Amorima pokazao se kao prekretnica za Mančester junajted. Pod privremenim trenerom Majklom Karikom, "crveni đavoli“ su osvojili maksimalnih devet bodova i produžili niz bez poraza u ligi na sedam mečeva.

Posebno impresivno je to što su ostvareni trijumfi nad vodećim dvojcem, Arsenalom i Mančester sitijem, a pobeda nad Fulamom (3:2) u prošlom kolu, pogotkom Šeška u 94. minutu, dodatno je podigla samopouzdanje na „Old Trafordu“.

Junajtedu prija uloga tima koji prepušta posed protivniku – ove sezone su neporaženi u svim mečevima u kojima su imali manje lopte, a upravo takav fudbal je forsirao Kerik na dosadašnjeim mečevima.

Sa četvrtog mesta uoli ovog kola gledaju ka Ligi šampiona, a eventualna pobeda bi ih odvela iznad prošlosezonskog bodovnog učinka već u februaru.

Sa druge strane, Totenhem prolazi kroz turbulentan period. Tim Tomasa Franka je bez pobede u poslednjih šest ligaških utakmica i trenutno zauzima 14. mesto.

Ipak, Sparsi su znatno opasniji na gostovanjima, gde su osvojili čak 19 bodova, i tradicionalno im prijaju dueli sa Junajtedom. Neporaženi su u poslednjih osam međusobnih okršaja, upisali su pet pobeda u tom periodu, uključujući prošlogodišnji trijfum u finalu Lige Evrope (1:0).

Takođe, gosti su u Ligi šampiona grupnu fazu završili kao četvrtoplasirani i evidentno je da imaju kvaliteta za mnogo bolje rezulate u Premijer ligi, a "priručnik" kako trebaju da igraju moglo bi im biti drugo poluvreme prošlonedeljnog obračuna sa Sitijem kada su nadoknadili dva gola zaostatka zahvaljujući dvostukom strelcu Solankeu i došli do i te kako pozitivnog rezultata u ovakvo teškom vremenu za tim.

Što se tiče izostanaka, Totenhem ima većih problema, ali Franka raduje povratak Van de Vena na treninge, a po pisanjima za britanskih medija za 90 minuta bi trebali biti spremni i Romero, odnosno Solanke.

Sa druge strane, Karik, koji je za vreme svoje igračke karijere nosio dres oba današnja rivala, nema problema sa izostancima i trebao bi izvesti tim sličan onom koji je ostvario tri uzastopne pobede.

Zbog forme i atmosfere, Junajted je favorit na današnjem duelu, ali Totenhem je pokazao proteklih godina da zna kako da igra protiv Mančestera i zbog toga se opredeljujemo za golove umesto fiksa, a veru u naš tip daje nam i rezultat sa prvog ovosezonskog obračuna odigranog u severnom Londonu, 2:2.

