PREMINULA VOLJENA GLUMICA I PROFESORKA: Odlazak legendarne Goce iz serije "Grlom u jagode"

GORDANA Goca Marić napustila nas je u 74. godini, a kao mlada glumica dobila je ulogu koja joj je obeležila karijeru.

Glumica i dugogodišnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Glumica Gordana Marić (1952-2026) napustila nas je u 74. godini Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode", preminula je u Beogradu.Glumica je imala svega 23 godina kada je dobila ulogu koja joj je obeležila karijeru. Tumačila je devojku glavnog junaka Baneta Bumbara, odnosno Branka Cvejića i drugaricu iz razreda njegove družine, koju su činili Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.



Manje je poznato da se Gordana Marić svesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu. Decenijama je na FDU važila za profesora kod kojeg se "zanat peče" temeljno. Iz njene klase izašla su neka od najvećih imena današnjice, uključujući pokojnog Marinka Madžgalja, Milenu Vasić, Vanju Ejdus i Ivana Jevtovića.

Zanimljivo je i da je cenjena glumica pre nekoliko godina izjavila da se ne pojavljuje u filmovima jer nema ponude.

"Volela bih da snimam, ali ne znam zašto me ne zovu. Ne mogu da me se sete ili nemaju potrebe. Svejedno, posvećena sam profesorskom poslu, teatrologiji, doktorskom radu", rekla je za Blic.

Poslednji put igrala je 2001. u filmu "Žućko", a već nekoliko godina je u penziji.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

