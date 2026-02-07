PREMINULA VOLJENA GLUMICA I PROFESORKA: Odlazak legendarne Goce iz serije "Grlom u jagode"
GORDANA Goca Marić napustila nas je u 74. godini, a kao mlada glumica dobila je ulogu koja joj je obeležila karijeru.
Glumica i dugogodišnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Glumica Gordana Marić (1952-2026) napustila nas je u 74. godini Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode", preminula je u Beogradu.Glumica je imala svega 23 godina kada je dobila ulogu koja joj je obeležila karijeru. Tumačila je devojku glavnog junaka Baneta Bumbara, odnosno Branka Cvejića i drugaricu iz razreda njegove družine, koju su činili Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.
Manje je poznato da se Gordana Marić svesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu. Decenijama je na FDU važila za profesora kod kojeg se "zanat peče" temeljno. Iz njene klase izašla su neka od najvećih imena današnjice, uključujući pokojnog Marinka Madžgalja, Milenu Vasić, Vanju Ejdus i Ivana Jevtovića.
Zanimljivo je i da je cenjena glumica pre nekoliko godina izjavila da se ne pojavljuje u filmovima jer nema ponude.
"Volela bih da snimam, ali ne znam zašto me ne zovu. Ne mogu da me se sete ili nemaju potrebe. Svejedno, posvećena sam profesorskom poslu, teatrologiji, doktorskom radu", rekla je za Blic.
Poslednji put igrala je 2001. u filmu "Žućko", a već nekoliko godina je u penziji.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
(Kurir)
Preporučujemo
ŠOK U EXATLONU: Jodžir napustio takmičenje
06. 02. 2026. u 23:20
MIR VEĆ U MARTU, UKRAJINA IDE NA IZBORE I REFERENDUM? Rojters ekskluzivno objavio detalje mirovnog sporazuma, ali jedna stvar koči sve
AMERIČKI i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je taj rok verovatno nerealan zbog nedostatka dogovora o ključnom pitanju teritorije, prema rečima tri izvora upoznata sa razgovorima, ekskluzivno je objavio Rojters.
06. 02. 2026. u 22:55
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)