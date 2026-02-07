IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
ST. ŽILOAZ - Briž 1:0
ASTON VILA - Brentford 0:1
Gorica - HAJDUK 1:0
Hamburg - BAJERN 2:2
Tondela - BENFIKA 0:0
PARTIZAN - Radnički Niš 0:0
Levante - ATLETIKO M. 0:0
Pardubice - SLAVIJA 1:1
Vejle - BRONDBI 2:1
KPR - KOVENTRI 2:1
AEK - Olimpijakos 1:1
NAREDNI MEČEVI
subota
Bornmut - ASTON VILA 2 2.45
HAJDUK - Slaven 1 1.60
Radnik - PARTIZAN 2 -
SLAVIJA - M. Boleslav 1 1.20
KOVENTRI - Oksford j. 1 1.45
nedelja
BRIŽ - Standard 1 1.35
BAJERN - Hofenhajm 1 1.30
BENFIKA - Alverka 1 1.18
ATLETIKO M. - Betis 1 1.60
BRONDBI - Randers 1 1.90
Panseraikos - AEK 2 1.22
Preporučujemo
NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače košarkaške lige sveta
06. 02. 2026. u 13:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
06. 02. 2026. u 12:30
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih "Tip" predloga za golove
06. 02. 2026. u 10:30
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
06. 02. 2026. u 11:30
MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda neće jednog, već četvoricu reprezentativaca Srbije
JUČE se pojavila vest da bi na leto Nemanja Gudelj mogao da obuče crveno-beli dres.
06. 02. 2026. u 12:54
PEP GVARDIOLA HITNO NAPUŠTA MANČESTER SITI?! Ovo niko živ nije očekivao! "Građani" već imaju tri rešenja
Britanski javni medijski servis, Bi-Bi-Si (BBC) javlja da, prema njegovim izvorima, postoji "opipljiva nesigurnost" oko toga da li će Pep Gvardiola odlučiti da odradi poslednjih 12 meseci svog ugovora sa Mančester sitijem ili će da napusti klub već na kraju ove sezone.
06. 02. 2026. u 16:12
"TO SAMO TI MISLIŠ"! Bivši trener Novaka Đokovića zgrožen izjavom da su Siner i Alkaraz veći od "velike trojke"
TENISKI rat uveliko bukti!
06. 02. 2026. u 13:48
Komentari (0)