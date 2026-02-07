TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

07. 02. 2026. u 06:30

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

ST. ŽILOAZ - Briž 1:0

ASTON VILA - Brentford 0:1

Gorica - HAJDUK 1:0

Hamburg - BAJERN 2:2

Tondela - BENFIKA 0:0

PARTIZAN - Radnički Niš 0:0

Levante - ATLETIKO M. 0:0

Pardubice - SLAVIJA 1:1

Vejle - BRONDBI 2:1

KPR - KOVENTRI 2:1

AEK - Olimpijakos 1:1

NAREDNI MEČEVI

subota

Bornmut - ASTON VILA 2 2.45

HAJDUK - Slaven 1 1.60

Radnik - PARTIZAN 2 -

SLAVIJA - M. Boleslav 1 1.20

KOVENTRI - Oksford j. 1 1.45

nedelja

BRIŽ - Standard 1 1.35

BAJERN - Hofenhajm 1 1.30

BENFIKA - Alverka 1 1.18

ATLETIKO M. - Betis 1 1.60

BRONDBI - Randers 1 1.90

Panseraikos - AEK 2 1.22

