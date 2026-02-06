SENZACIJA U NBA! Bivši centar Partizana šokirao lidera Istoka (VIDEO)

Košarkaši Vašingtona pobedili su noćas na gostovanju Detroit sa 126:117, čime su prekinuli niz domaćeg tima od tri uzastopna trijumfa u Američkoj profesionalnoj ligi (NBA).

Foto AP

Gosti su vodili tokom celog meča, a najvećih plus 22 (45:23) imali su na početku druge četvrtine.

U ekipi Vašingtona bolji od ostalih je bio Vil Rajli sa 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Šarif Kuper je dodao 18 poena, uz pet asistencija, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević postigao 14 poena, uz po tri skoka i asistencije, dve blokade i jednu ukradenu loptu.

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Kejd Kaningem sa 30 poena, uz po osam skokova i asistencija, Dankan Robinson je zabeležio 21 poen, a Osar Tompson je dodao 13 poena, uz devet uhvaćenih i četiri ukradene lopte.

Detroit ostaje na prvom mestu Istočne konferencije sa 37 pobeda i 13 poraza, dok je Vašington na 13. poziciji sa 14 pobeda iz 50 utakmica.

Los Anđeles lejkersi su na svom terenu bili bolji od Filadelfije sa 119:115, a meč je obeležila povreda najboljeg strelca domaćeg tima Luke Dončića.

Slovenački plejmejker je teren napustio tri minuta pre kraja prvog poluvremena zbog bolova u levoj nozi, a njegov tim je u nastavku uspeo da preokrene minus osam (51:59) i i zabeleži drugu uzastopnu pobedu.

Ostin Rivs je u pobedničkoj ekipi zabeležio 35 poena i šest skokova, Lebron Džejms je ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i 10 asistencija, dok su po 14 poena upisali Rui Hačimura (sedam skokova) i Džejk Larevija.

Dončić je za 16 minuta provedenih na terenu postigao 10 poena, uz četiri skoka i dve asistencije.

U ekipi Filadelfije najbolji učinak je imao Džoel Embid sa 35 poena, uz po sedam skokova i asistencija, Tajriz Maksi je zabeležio dabl-dabl sa 26 poena i 13 asistencija, a Vi Džej Edžkomb je upisao 19 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Lejkersi zauzimaju peto mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 31 pobedom i 19 poraza, a Filadelfija je šesta na Istoku sa skorom 29/22.

San Antonio je na gostovanju savladao Dalas sa 135:123, čime je domaćem timu naneo šesti vezani poraz.

Goste je do pobede u teksaškom derbiju vodio Viktor Vembanjama sa 29 poena, 11 skokova, šest asistencija i tri blokade, Harison Barns je postigao 19 poena, a poen manje je upisao Stefon Kasl, uz sedam skokova i šest asistencija.

U ekipi Dalasa četvrti put uzastopno preko 30 poena postigao je prvi izbor na NBA draftu Kuper Fleg.

Fleg je postigao 32 poena, pa se tako 19-godišnjak pridružio Majklu Džordanu, Bernardu Kingu, Alenu Ajversonu i Džejlenu Grinu kao jedini "ruki" koji je postigao najmanje 30 poena u četiri uzastopna meča od spajanja NBA i ABA lige od sezone 1976/77.

U porazu svog tima Fleg je upisao i šest skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte. Učinak od 32 poena imao je i Nadži Maršal, uz šest skokova, Maks Kristi je dodao 20 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, dok je dabl-dabl ostvario Danijel Geford sa 16 poena i 10 skokova.

San Antonio posle trećeg vezanog trijumfa zauzima drugo mesto na Zapadu sa skorom 35/16, a Dalas je 12. sa 19 pobeda i 32 poraza.

Toronto, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, pobedio je na svom terenu Čikago sa 123:107, čime su gosti upisali treći uzastopni poraz.

Pobede na domaćem terenu zabeležile su i ekipe Orlanda i Atlante.

Orlando je bio bolji od Bruklina sa 118:98, dok je Atlanta pobedila Jutu sa 121:119 košem Nikejl Aleksandera-Vokera 1,3 sekunde pre kraja.

Šarlot je na gostovanju pobedio Hjuston sa 109:99, i tako upisao osmi uzastopni trijumf, a Golden stejt je u Finiksu pobedio istoimeni tim sa 101:97.