ALBANCI PUCALI NA SRPSKU POLICIJU: Ispalili više od 100 metaka iz automatskog oružja!
JOŠ jedan napad na srpsku policiju dogodio se pre dva dana u kopnenoj zoni bezbednosti kada su Albanci ispalili više od 100 metaka, saznaju "Novosti".
Naime, više od 100 metaka ispaljeno je iz automatskog oružja u pravcu sprske policije.
U ataru sela Parada kod Kuršumlije, pre dva dana, kopnene snage bezbednosti naišle su na oborena stabala koja su presekla put, što im je onemogućilo dalje kretanje.
U tom momentu na policajce je više napadača ispalilo desetine metaka iz automatskog oružja i pobeglo ka južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.
Kako saznaju "Novosti", nema povređenih pripadnika srpske policije.
