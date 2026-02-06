SVE JE POZNATO! Dušan Lajović izlazi prvi na teren za Srbiju
Srpski teniser Dušan Lajović i Čileanac Tomaš Barioš Vera igraće prvi meč duela između Srbije i Čilea u Dejvis kupu, određeno je žrebom u Santijagu.
Dejvis kup reprezentacija Srbije će u petak od 22 časa po našem vremenu započeti prvo kolo kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji protiv Čilea.
Prvi će na teren izaći Dušan Lajović protiv Tomaša Barioša Vere, a u drugom singlu debitovaće Ognjen Milić protiv Alehandra Tabilja. Drugog takmičarskog dana, u subotu, prvi će na teren izaći dubl, braća Sabanov, Ivan i Matej, kojima će se suprotstaviti Alehandro Tabiljo i Nikolas Hari.
Za singlove su planirani Dušan Lajović i Alehandro Tabiljo, a za njima Ognjen Milić i Tomaš Barioš Vera. Selektor Srbije Viktor Troicki rekao je veruje u debitanta Milića i da je pratio njegov rad na treninzima.
- Ovo je odluka za petak. Računam i na Branka Đurića, koji definitivno konkuriše za meč u subotu, stigao je sa betonske podloge i potrebno mu je više vremena za adaptaciju na uslove za igru. Očekujemo da čilenski navijači budu uz svoj tim i da navijaju strasno za svoj tim. Imam iskustva kao i igrač iz Južne Amerike, i nije lako igrati pred vatrenom publikom. Za Lajovića to neće predstavljati problem, a mlađima verujem da će atmosfera biti nešto što će pamtiti celog života. Stariji igrači su tu da olakšaju mlađim igračima. Braća Sabanov će imati drugačije iskustvo jer će igrati u gostima. Mentalno, moramo da budemo spremni za mečeve - poručio je Troicki, a prenosi Teniski savez Srbije.
Milić je istakao da je veoma srećan što će zaigrati za Srbiju u Dejvis kupu.
- Naravno da znam ko je Tabiljo, veoma dobar igrač, ali verujem u sebe i učiniću sve da donesem pobedu za Srbiju - poručio je Milić.
Preporučujemo
A NAKON ŠOKA U MELBURNU... Novak Đoković odlučio šta dalje
06. 02. 2026. u 06:32
JORGANDžIJE BOLjE NA STRANI NEGO KOD KUĆE: Betis redovno postiže golove u Kupu Kralja
ATLETIKO gostuje Betisu učetvrtfinalu Kupa kralja.
05. 02. 2026. u 07:05
GROBARI SE TUKLI SA POLjSKIM HULIGANIMA! Tuča navijača o kojoj priča Evropa (FOTO)
Jedna tuča navijača izazvala je veliku pažnju među evropskim huliganima.
04. 02. 2026. u 18:55
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)