Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

18. 01. 2026. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Nedelja

16.45 Fejenord - Sparta Roterdam |2+ (2.00)

21.00 Real Sosijedad - Barselona |2+ (2.05)

Ukupna kvota: 4.10

