JOVANA JOKSIMOVIĆ O BLOKADERIMA: Godinu dana su sprovodili torturu i dehumanizaciju ljudi za koje su smatrali da su neutralni
VODITELjKA Jovana Joksimović kaže da se u Srbiji godinu dana gradio narativ "ako ćutiš - ti si takođe ćaci".
- Ta dehumanizacija ljudi koji su ćutali a koji su medijski vidljivi, to je nešto protiv čega se teško boriti. Žene za koje postoji percepcija da su neutralne a javne su ličnosti, one su prošle torturu i kenselovanje - kazala je Jovana Joksimović za Juronjuz.
