Politika

JOVANA JOKSIMOVIĆ O BLOKADERIMA: Godinu dana su sprovodili torturu i dehumanizaciju ljudi za koje su smatrali da su neutralni

Novosti online

31. 01. 2026. u 08:27

VODITELjKA Jovana Joksimović kaže da se u Srbiji godinu dana gradio narativ "ako ćutiš - ti si takođe ćaci".

ЈОВАНА ЈОКСИМОВИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Годину дана су спроводили тортуру и дехуманизацију људи за које су сматрали да су неутрални

Foto: K1 printskrin

- Ta dehumanizacija ljudi koji su ćutali a koji su medijski vidljivi, to je nešto protiv čega se teško boriti. Žene za koje postoji percepcija da su neutralne a javne su ličnosti, one su prošle torturu i kenselovanje - kazala je Jovana Joksimović za Juronjuz.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8

Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8