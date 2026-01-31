NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.00 Partizan - Radnički Niš 1&2-6 (1.65)
18.30 Čelsi - Vest hem GG&|1+ (1.95)
Ukupna kvota: 4.44
Partizan je napravio par zanimljivih poteza tokom prelaznog roka, videćemo kako će to izgledati u drugom delu sezone, ali trijumf nad Radničkim u Beogradu ne bi smeo da se dovodi u pitanje.
Ajntraht igra napadački, na gol više, taj ritam paše i Leverkuzenu, tako da očekujemo dosta pogodaka na njihovom meču.
Vest hem je podigao formu, upisao par pobeda i sa dosta elana dočekuje gradski derbi sa Čelsijem koji tradicionalno obiluje golovima.
