Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

31. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: FK Partizan

Subota

15.00 Partizan - Radnički Niš 1&2-6 (1.65)

15.30 Ajntraht Frankfurt - Bajer Leverkuzen |1+&2+ (1.34)
18.30 Čelsi - Vest hem GG&|1+ (1.95)

Ukupna kvota: 4.44

Partizan je napravio par zanimljivih poteza tokom prelaznog roka, videćemo kako će to izgledati u drugom delu sezone, ali trijumf nad Radničkim u Beogradu ne bi smeo da se dovodi u pitanje.

Ajntraht igra napadački, na gol više, taj ritam paše i Leverkuzenu, tako da očekujemo dosta pogodaka na njihovom meču.

Vest hem je podigao formu, upisao par pobeda i sa dosta elana dočekuje gradski derbi sa Čelsijem koji tradicionalno obiluje golovima.

Komentari (0)

