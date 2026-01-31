NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: FK Partizan

Subota 15.00 Partizan - Radnički Niš 1&2-6 (1.65)



18.30 Čelsi - Vest hem GG&|1+ (1.95) 15.30 Ajntraht Frankfurt - Bajer Leverkuzen |1+&2+ (1.34)18.30 Čelsi - Vest hem GG&|1+ (1.95) Ukupna kvota: 4.44

Partizan je napravio par zanimljivih poteza tokom prelaznog roka, videćemo kako će to izgledati u drugom delu sezone, ali trijumf nad Radničkim u Beogradu ne bi smeo da se dovodi u pitanje.

Ajntraht igra napadački, na gol više, taj ritam paše i Leverkuzenu, tako da očekujemo dosta pogodaka na njihovom meču.

Vest hem je podigao formu, upisao par pobeda i sa dosta elana dočekuje gradski derbi sa Čelsijem koji tradicionalno obiluje golovima.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć