3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.00 Partizan - Radnički Niš UG 3+ (1.52)
15.30 RB Lajcpig - Majnc UG 3+ (1.52)
18.30 Čelsi - Vest hem UG 3+ (1.57)
Ukupna kvota: 5.51
CRVENA ZVEZDA DOBIJA MILIONE I MILIONE?! Danas na Marakanu u kupovinu stiže ozbiljan "igrač"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda nisu baš idealne po "delije", ali... kao uteha mogle bi da stignu pozamašne pare u klupsku kasu srpskog prvaka.
29. 01. 2026. u 15:27
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet nakon plasmana u polufinale Evropskog prvenstva
Hrvati su se domogli polufinala Evropskog prvenstva nakon pobede nad Mađarskom 27:25 (13:15), a tamo će igrati sa selekcijom Nemačke
29. 01. 2026. u 06:43
