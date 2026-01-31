3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

NAJSTARIJI lift izgrađen u Srbiji je prošao kroz razne istorijske događaje. Iako nije poznato kada je tačno izgrađen, hroničari smatraju da je to između 1927. i 1935. godine i da je to najstariji lift ugrađen u Višnjičevoj ulici u Beogradu. Zgrada u kojoj je lif, sagrađena je 1927. godine, a lift i dalje bezbedno vozi stanare zgrade.