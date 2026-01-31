PREBILIČ PONIZIO BLOKADERE SA FAKULTETA: Šta ste uradili za godinu i po dana? Ništa!

SLOVENAČKI evroposlanik Vladimir Prebilič nastavlja da se direktno i neskriveno mešan u unutrašnja pitanja Srbije

Foto: Novosti

Sada je Prebilič napao blokadere sa fakulteta. On se žali na odbacivanje blokaderske opozicije od strane plenumaša.

- Studentska pozicija da se oni sklone posle više od decenije beskompromisne borbe pod izgovorom „da ste nešto mogli do sada biste uradili” već sada može da se primeni i na njih – vaša borba traje godinu i po dana skoro, i može da prođe i godinu još i tako dalje, i gde smo stigli? - pitao je on, piše Danas.