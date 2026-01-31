Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

31. 01. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Subota

18.00 Bešiktaš - Konjaspor D 2+ (1.45)

18.30 Hamburg - Bajern Minhen G 2+ (1.26)
21.00 Elče - Barselona 2 (1.37)

Ukupna kvota: 2.50

Verujemo u napadačke sposobnosti Bešiktaša i Bajerna koji su veoma ofanzivne ekipe, a uz to predlažemo i fiks na Barsu koja se bori za titulu u La ligi.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!

PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!