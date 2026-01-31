LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
18.00 Bešiktaš - Konjaspor D 2+ (1.45)
21.00 Elče - Barselona 2 (1.37)
Ukupna kvota: 2.50
Verujemo u napadačke sposobnosti Bešiktaša i Bajerna koji su veoma ofanzivne ekipe, a uz to predlažemo i fiks na Barsu koja se bori za titulu u La ligi.
