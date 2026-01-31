Svet

PROMENA JE STIGLA, UTOPLITE SE - EVO KAKAV VIKEND NAS ČEKA: Vremenska prnognoza za subotu, 30. januar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 01. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОМЕНА ЈЕ СТИГЛА, УТОПЛИТЕ СЕ - ЕВО КАКАВ ВИКЕНД НАС ЧЕКА: Временска прногноза за суботу, 30. јануар

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Pretežno oblačno vreme, mestimično sa padavinama slabog do umerenog intenziteta - uglavnom sa kišom, u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije lokalno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Vetar slab, promenljiv, krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju i skretanju na istočni i jugoistočni pravac.

Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 3 do 9 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i tokom većeg dela dana suvo vreme, ali je na pojedinim lokalitetima u gradu i okolini moguća povremena rosulja (sipeća kiša).

Vetar slab, promenljiv, u toku noći u pojačanju i skretanju na istočni i jugoistočni pravac, dok će najniža temperatura biti od 2 do 4, a najviša oko 6 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. februara, u nedelju se očekuje oblačno vreme, u nizijama sa lokalnom pojavom slabe susnežice, a na planinama sa slabim snegom.

Izuzetak su južna i jugoistočna Srbija, gde se sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača očekuje ponegde i u nižim predelima.

Početkom sledeće sedmice očekuje se delimično razvedravanje uz jutarnji mraz, a ledeni dani od 1. do 3. februara očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature tokom prva dva dana februara biti od 0 do 5 stepeni, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

Od utorka uveče do četvrtka ujutro košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 stepeni, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.

Od srede do kraja perioda, odnosno do 7. februara, očekuju se česta prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom uz malu količinu padavina.

SITUACIJA u gradu Nišemi na Siciliji kritičnija je iz dana u dan, posle pokretanja klizišta dugog četiri kilometara: neke kuće su doslovno prepolovljene, evakuisano je 1.500 ljudi, vojska gradi obilaznice, a policija patrolira ulicama kako bi sprečila povratak stanovnika u rizičnu zonu. Najgore od svega je što ponovo preti nevreme koje može prouzrokovati nova urušavanja.

30. 01. 2026. u 14:37

