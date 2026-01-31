Politika

TONINO PICULA PONOVO ZGROZIO SRPSKI NAROD: Prvo ih jurio puškom, a sada ponižava žrtve genocida (VIDEO)

Novosti online

31. 01. 2026. u 07:24

EVROPARLAMENTARAC Tonino Picula ponovo je relativizovao genocid u Jasenovcu.

ТОНИНО ПИЦУЛА ПОНОВО ЗГРОЗИО СРПСКИ НАРОД: Прво их јурио пушком, а сада понижава жртве геноцида (ВИДЕО)

- Izložba o Jasenovcu je manipulacija koji služi kao puki dekor da vladajuća struktura u Srbiji iskaže još jednom javno svoje antievropske i antihrvatske porive - rekao je Picula za RTL.

