TONINO PICULA PONOVO ZGROZIO SRPSKI NAROD: Prvo ih jurio puškom, a sada ponižava žrtve genocida (VIDEO)
EVROPARLAMENTARAC Tonino Picula ponovo je relativizovao genocid u Jasenovcu.
- Izložba o Jasenovcu je manipulacija koji služi kao puki dekor da vladajuća struktura u Srbiji iskaže još jednom javno svoje antievropske i antihrvatske porive - rekao je Picula za RTL.
