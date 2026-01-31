ČUDESNI NIKOLA JOKIĆ! Srbin se vratio na teren i napravio čudo (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su na domaćem parketu Los Anđeles kliperse 122:109. Nakon mesec dana na parketu se ponovo našao Nikola Jokić.
Srvin se nakon 16 propuštenih utakmica vratio na parket i za 25 minuta postigao 31 poen uz 12 skokova i pet asistencija.
Ono što je bitno istaći jeste da je povratkom na teren ostao u trci za MVP priznanje i druge individualne nagrade. S tim da do kraja sezone može da propusti još jedan meč.
Nagetsi su kontrolisali utakmicu od samog početka zahvaljujući dobrom šutu za tri poena – pogodili su 16 trojki iz 28 pokušaja.
Utakmica je počela dinamično. Denver je pogocima van linije 7,24 otvorio meč, ali je gostujući tim uzvratio preko Lenarda i Hardena. Ipak, domaći su furioznim finišem prve četvrtine, poenima Pejtona Votsona i trojkom Tima Hardaveja Džuniora, stekli prednost od 35:27.
U drugoj deonici Klipersi su pokušavali da uhvate priključak. Denver je u jednom trenutku stigao do maksimalnih plus 13 (47:34), ali je Harden sa dve uzastopne trojke održao goste u igri, pa se na poluvreme otišlo rezultatom 59:50 u korist tima iz Kolorada.
Ključni period meča usledio je sredinom treće četvrtine, kada su Klipersi agresivnom odbranom i poenima Džona Kolinsa prišli na samo dva poena zaostatka (74:72).
Ipak, Tim Hardavej Džunior je u kratkom intervalu pogodio tri uzastopne trojke i vratio Denveru dvocifrenu prednost (92:80) pred poslednji period.
U završnici utakmice Nikola Jokić je mirno kontrolisao dešavanja na parketu, a trojkom sa vrha kapice na tri minuta do kraja za 116:98 praktično je otklonio sve dileme. Poslednji minuti protekli su u znaku izmena i atraktivnih zakucavanja za konačnih 122:109.
Nagetsi su bez Jokića imali skor 10:6.
Pored Jokića, u ekipi Denvera istakli su se Tim Hardavej Džunior sa 22 poena (5/7 za tri), Pejton Votson sa 21, kao i Džamal Marej sa 20 poena i devet asistencija uz visok procenat šuta (7/10 iz igre). Dvocifren učinak imao je i Jonas Valančiunas sa 11 poena i šest skokova.
U redovima Klipersa, najefikasniji je bio Džejms Harden sa 25 poena, Kavaj Lenard je postigao 21, a Džon Kolins 18 poena.Zubac je zabeležio 13 poena.
Bogdan Bogdanović je zbog povrede propustio i ovaj meč.
