JUNAJTED JE RANJIV U ODBRANI: Daren Flečer nije mogao poželeti lakšeg rivala za debi na klupi đavola

POSLE (ne)očekivanog otkaza sada već bivšem menadžeru Rubenu Amorimu, Mančester junajted putuje u obližnji Barnli gde eće na Terf muru pokušati da se vrati na pobedniku stazu, s koje

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Junajted je izgubio samo dve od poslednjih 14 utakmica, ali veliki broj remija, uključujući i dva vezana tokom boksing dej ludila verovatno su uticala na otkaz Portugalcu.

U trenutku kada je delovalo da Crveni đavoli konačno pokazuju znake napretka, i to uprkos značajno oslabljenom rosteru, Amorim je smenjen nakon navodnog sukoba sa klupskom hijerarhijom oko transfer politike.

Daren Flečer će predvoditi ekipu protiv Bernlija, koji se nalazi u zoni ispadanja i već 11 utakmica je bez pobede pa se i Skotu Parkeru itekako ljulja menadžerska stolica.

Fascinantno je da uprkos svemu đavoli stoje prilično dobro na tabeli, sa samo tri boda zaostatka za mestima koja vode u Ligu šampiona, a kako nas je Premijer liga navikla da i peto mesto vodi u elitno evropsko klupsko takmičenje, onda samo gol-razlika deli Junajted od povrtatka u elitu.

Mančester junajted je posle 20 kola šesti na tabeli sa 31 bodom, koliko ima i Čelsi, a samo tri boda ih dele od četvrtoplasiranog Liverpula, iako su u prethodna dva kola odigrali nerešeno 1:1 protiv Vulverhemptona i Lidsa.

Partija protiv Vulverhemptona na Old Trafordu bila je veoma slaba, ali je ekipa znatno bolje izgledala u nedeljnom remiju na Eland roudu, posebno ako se zna da je Lids sada sedam utakmica bez poraza u Premijer ligi, uz pobedu nad Čelsijem i dva remija sa Liverpulom.

Junajted je i dalje bez uticajnog kapitena Bruna Fernandeša, dok su Amad Dijalo i Brajan Mbeumo na obavezama u okviru Afričkog kupa nacija, što je značajno umanjilo ofanzivni potencijal tima.

Kako je i Mejson Maunt nedavno bio van stroja, Amorim je morao da bude kreativan pri sastavljanju tima, pa je pad intenziteta bio donekle i očekivan.

Biće zanimljivo videti reakciju Junajteda nakon Amorimovog odlaska, ali Flečer teško da je mogao da poželi povoljniji prvi meč, jer drugoplasirani odozdo Bernli zaostaje šest bodova za zonom spasa.

Klaretsi su izgubili devet od tih mečeva, a čak šest od deset ligaških utakmica na Terf muru završeno je porazom, pri čemu je ekipa Skota Parkera postigla svega osam golova.

Mančester junajted je krajem avgusta jedva došao do pobede od 3:2 kod kuće protiv Bernlija, kada je Bruno Fernandeš realizovao penal u 97. minutu, pa je izvesno da bi i ovoga puta mogli da budu primorani na još jedan meč sa dosta golova.

Oba tima su postizala golove u devet od deset Junajtedovih gostujućih ligaških utakmica ove sezone, što može da ulije nadu Bernliju, koji zbog teške situacije na tabeli igra sa nešto više slobode.

Parkerov tim je odigrao GG u četiri od poslednjih šest utakmica, uključujući domaće poraze od Fulama i Njukasla u decembru, a oslabljeni Junajted teško da deluje neprobojno u defanzivi.

Dve od tri Junajtedove gostujuće pobede u ligi, protiv Liverpula i Kristal palasa, završene su rezultatom 2:1, što bi mogao da bude zanimljiv smer i za one koji razmatraju tačan rezultat, imajući u vidu otvorenu i dinamičnu igru Crvenih đavola u Premijer ligi ove sezone.

