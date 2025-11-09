PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega

PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.

FOTO: FK Partizan

Iako prolazi kroz turbulentan period nakon dosta nelogične smene trenera Blagojevića koji je vratio Partizan u borbu za titulu i iznedrio veliki broj mladih igrača, "crno-beli" su uspeli da se konsoliduju i pod vođstvom Marka Jovanovića ostvare vrlo bitnu pobedu protiv Javora u Ivanjici protekle srede rezultatom 3:2 (1:2).

Heroj trijumfa bio je Jovan Milošević koji je jednim od najleših golova ove sezone upotpunio preokret koji je sa bele tačke načeo Bibras Natho, a što je još bitnije po Partizan on se njime posle dugo vremena popeo na čelo tabele.

"Crno-beli" sada imaju dva boda prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, uz odigran meč više, ali kako igraju večiti u poslednje vreme kiksevi su česti i pshiloški je jako bitno za "parni valjak" što se nalazi na vrhu.

Da se zadrži na njemu neće biti lako, u Beograd danas dolazi Novi Pazar koji igra veoma solidno i četvrti je na tabeli, tako da bi trebali da gledamo odličan meč na "Topčiderskom brdu".

Gosti su proteklog vikenda pobedom nad Železničarom (1:0) prekinuli niz od dva meča bez trijumfa, podsetili sve na to kakav kvalitet poseduju i sa određenim samopouzdanjem dočekuju ovaj meč.

Kod Novopazaraca je zanimljivo to što im je gol-razlika samo +1, dosta slabo za tim koji je četvrti na tabeli, ali pokazali su da znaju kako da pobeđuju ove sezone, a to uglavnom čine bez primljenog gola pošto su na taj način ostvarili pet od svojih šest ligaških trijumfa.

Ipak, ono što predstavlja problem gostima je tradicija, poraženi su na osam uzastopnih gostovanja Partizanu, a mi verujemo da će to i deveti put biti slučaj jer "crno-beli" sebi jednostavno ne smeju dozvoliti da ispuštaju bodove na svom terenu ako misle da se bore za titulu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,45)

