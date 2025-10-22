TRADICIJA JE NA STRANI GOSTIJU: Oksford je defanzivno stabilniji od dva rivala sa dna tabele

REKSAM će na Rejskurs Graund dočekati Oksford Junajted u duelu timova sa dna tabele Čempionšipa.

Foto Profimedia

Domaći su 18. na tabeli (2-4-4) i kod kuće nisu pobedili u poslednjih pet mečeva, ali su u tim utakmicama redovno postizali gol. Odsutni će biti Rodrigez, Džejms i Ašfild.

Oksford je 19. na tabeli (2-3-5) i nedavno je slavio protiv Derbija (1:0). Tim iz Oksforda je defanzivno stabilniji, ali im u prošlosti nije lako padalo da postignu pogodak protiv Reksama.

Poslednjih sedam direktnih duela Velšani nisu pobedili bili, ali poslednjih pet mečeva kod kuće uvek su postizali gol.

Očekujemo makar dva pogotka u ovom susretu.

Naš tip: 2+ (kvota 1,31)

