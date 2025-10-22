TRADICIJA JE NA STRANI GOSTIJU: Oksford je defanzivno stabilniji od dva rivala sa dna tabele
REKSAM će na Rejskurs Graund dočekati Oksford Junajted u duelu timova sa dna tabele Čempionšipa.
Domaći su 18. na tabeli (2-4-4) i kod kuće nisu pobedili u poslednjih pet mečeva, ali su u tim utakmicama redovno postizali gol. Odsutni će biti Rodrigez, Džejms i Ašfild.
Oksford je 19. na tabeli (2-3-5) i nedavno je slavio protiv Derbija (1:0). Tim iz Oksforda je defanzivno stabilniji, ali im u prošlosti nije lako padalo da postignu pogodak protiv Reksama.
Poslednjih sedam direktnih duela Velšani nisu pobedili bili, ali poslednjih pet mečeva kod kuće uvek su postizali gol.
Očekujemo makar dva pogotka u ovom susretu.
Naš tip: 2+
(kvota 1,31)
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VOTFORD ZNA KAKO SA VBA: Očekujte i veliki broj golova u ovom susretu
22. 10. 2025. u 11:26
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)