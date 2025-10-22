Tip fudbal

TRADICIJA JE NA STRANI GOSTIJU: Oksford je defanzivno stabilniji od dva rivala sa dna tabele

Olja Mrkić

22. 10. 2025. u 11:41

REKSAM će na Rejskurs Graund dočekati Oksford Junajted u duelu timova sa dna tabele Čempionšipa.

ТРАДИЦИЈА ЈЕ НА СТРАНИ ГОСТИЈУ: Оксфорд је дефанзивно стабилнији од два ривала са дна табеле

Foto Profimedia

Domaći su 18. na tabeli (2-4-4) i kod kuće nisu pobedili u poslednjih pet mečeva, ali su u tim utakmicama redovno postizali gol. Odsutni će biti Rodrigez, Džejms i Ašfild.

Oksford je 19. na tabeli (2-3-5) i nedavno je slavio protiv Derbija (1:0). Tim iz Oksforda je defanzivno stabilniji, ali im u prošlosti nije lako padalo da postignu pogodak protiv Reksama.

Poslednjih sedam direktnih duela Velšani nisu pobedili bili, ali poslednjih pet mečeva kod kuće uvek su postizali gol.

Očekujemo makar dva pogotka u ovom susretu.

Naš tip: 2+

(kvota 1,31)

Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)