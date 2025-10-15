JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
NOVI pogodak naših tipstera!
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:
Sreda
18.45 Valerenga (Ž) - Volfsburg (Ž) |1+&2+ (1,33)
20.45 Menfsild - Njukasl U21 |1+&2+ (1,21)
Ukupna kvota: 2,09
Izdvojili smo vam par predloga za golove, ponuda je loša, ali verujemo u naše tipove, u dobroj smo seriji i nadamo se novom pogotku!
