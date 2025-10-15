Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

15. 10. 2025. u 07:45

NOVI pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Sreda

18.45 Valerenga (Ž) - Volfsburg (Ž) |1+&2+ (1,33)

20.00 Vest brom U21 - Ekstere U21 |1+&2+ (1,30)
20.45 Menfsild - Njukasl U21 |1+&2+ (1,21)

Ukupna kvota: 2,09

Izdvojili smo vam par predloga za golove, ponuda je loša, ali verujemo u naše tipove, u dobroj smo seriji i nadamo se novom pogotku!

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

