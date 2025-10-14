Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

14. 10. 2025. u 08:14

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: EPA

Utorak

18.00 Južna Afrika - Ruanda 1 (1,21)

20.45 Andora - Srbija 2 (1,20)
20.45 Italija - Izrael 1 (1,22)
21.00 D.R. Kongo - Sudan 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,13

Sve četiri ekipe igraju ključne utakmice u svojim kvalifikacijama. Južna Afrika pobedom može obezbediti prvo mesto u grupi ukoliko Benin bude poražen od Nigerije, Srbija mora slaviti kako bi ostala u kakvoj takvoj trci za baraž, Italija juri vodeću Norvešku, dok Kongo pobedom u najgorem slučaju obezbeđuje mesto u baražu za međunarodni plej-of.

