LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
18.00 Južna Afrika - Ruanda 1 (1,21)
20.45 Italija - Izrael 1 (1,22)
21.00 D.R. Kongo - Sudan 1 (1,20)
Ukupna kvota: 2,13
Sve četiri ekipe igraju ključne utakmice u svojim kvalifikacijama. Južna Afrika pobedom može obezbediti prvo mesto u grupi ukoliko Benin bude poražen od Nigerije, Srbija mora slaviti kako bi ostala u kakvoj takvoj trci za baraž, Italija juri vodeću Norvešku, dok Kongo pobedom u najgorem slučaju obezbeđuje mesto u baražu za međunarodni plej-of.
