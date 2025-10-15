Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

В.М.

15. 10. 2025. u 07:00

NA slavan način je naša redakcija završila reprezentativnu pauzu.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за среду

FOTO: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

16.00 Buri kultural - Al Itifak Makaba UG 3+ (1,57)

18.45 Valerenga (Ž) - Volfsburg (Ž) GG&2+ (2,02)
20.00 Vest brom U21 - Ekseter U21 |1+&2+ (1,30)

Ukupna kvota: 4,12

Ponuda je danas veoma slaba i tako će biti do petka kada ponovo kreću klupske obaveze u najkvalitetnijim ligama širom Evrope. Spremili smo vam tri zanimljiva predloga, fokusirali smo se na golove i nadamo se da ćemo u njima pronaći novi pogodak.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"