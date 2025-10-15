JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
NA slavan način je naša redakcija završila reprezentativnu pauzu.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
16.00 Buri kultural - Al Itifak Makaba UG 3+ (1,57)
20.00 Vest brom U21 - Ekseter U21 |1+&2+ (1,30)
Ukupna kvota: 4,12
Ponuda je danas veoma slaba i tako će biti do petka kada ponovo kreću klupske obaveze u najkvalitetnijim ligama širom Evrope. Spremili smo vam tri zanimljiva predloga, fokusirali smo se na golove i nadamo se da ćemo u njima pronaći novi pogodak.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
