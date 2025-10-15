JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

PRAVDA i pravo u Srbiji ne postoje! Ovako bi mogla da se okaratkteriše situacija u našoj zemlji kada se sagleda činjenično stanje u sudstvu. Dok novinare i urednike, političari i oni koji bi se rado dočepali fotelja, gone zbog mišljenja, sudije, isti oni koji podržavaju njihove stavove, presuđuju gotovo po pravilu u koristi istih tih političara. Bez ikakvog srama, a "u ime naroda" ubili su pravdu i zgazili pravo.